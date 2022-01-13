Малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в теплые полушубки (фото)

Малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в теплые полушубки (фото)

Вероятно, таким образом о малышах позаботились, чтобы те не замерзли в такую морозную погоду.

Малышей-основателей Киева на Почтовой площади одели в теплые полушубки.

Об этом сообщает телеканал "Киев", опубликовав соответствующее фото.

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Вероятно, таким образом о них позаботились, чтобы те не замерзли в такую морозную погоду.

Кроме того, это стилизация народного наряда на Старый Новый год.

Как можно увидеть на фотографиях, детей-основателей Киева переодели в теплые дубленочки с узорами.

Отметим, традиция переодевать маленьких Кия, Щека, Хорива и Лыбидь на Почтовой площади возникла в 2018 году. Так, в начале пандемии малышей "защитили" от коронавируса масками, ранее наряжались ко Дню святого Валентина, Дню защитника Украины, в честь возвращения моряков и тому подобное.

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