Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мальчиков больше, чем девочек: в Киеве с начала войны родилось более 13 тысяч детей

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
149
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мальчиков больше, чем девочек: в Киеве с начала войны родилось более 13 тысяч детей

Фото: Associated Press

Почти 22 тысячи пар за это время поженились.

В Киеве за 300 дней полномасштабной войны родились 13 340 детей и поженились 21 815 пар.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Среди новорожденных 6924 мальчика и 6416 девочек, из них 233 двойни и две тройни.

"И пока Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов, в Украине, и в частности в Киеве, ежедневно рождаются новые украинцы и создаются новые семьи. Это наше будущее, которое, я убежден, будет под мирным небом!" – отметил Поворозник.

Напомним, в обесточенном из-за российских атаках Киеве учительница провела онлайн-урок для детей прямо на улице. Женщина присела на корточки возле супермаркета, где хоть немного ловит Интернет. Трогательное видео сняли прохожие и опубликовали в Сети.

Тройное счастье: gереселенка из Харькова родила в Одессе тройню

Тройное счастье: gереселенка из Харькова родила в Одессе тройню

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
149
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация