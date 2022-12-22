Мальчиков больше, чем девочек: в Киеве с начала войны родилось более 13 тысяч детей

Почти 22 тысячи пар за это время поженились.

В Киеве за 300 дней полномасштабной войны родились 13 340 детей и поженились 21 815 пар.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Среди новорожденных 6924 мальчика и 6416 девочек, из них 233 двойни и две тройни.

"И пока Вооруженные силы Украины уничтожают оккупантов, в Украине, и в частности в Киеве, ежедневно рождаются новые украинцы и создаются новые семьи. Это наше будущее, которое, я убежден, будет под мирным небом!" – отметил Поворозник.

Напомним, в обесточенном из-за российских атаках Киеве учительница провела онлайн-урок для детей прямо на улице. Женщина присела на корточки возле супермаркета, где хоть немного ловит Интернет. Трогательное видео сняли прохожие и опубликовали в Сети.

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