Мальчика Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым в Киевской области

Мать сообщила, что тело мальчика обнаружили 5 апреля.
Маленького Сашу, который убегал от кафиров с родными на лодке, нашли мертвым в Киевской области.
Мать сообщила, что тело мальчика обнаружено 5 апреля. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, спасибо каждому за ваши молитвы и веру, спасибо за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел, уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", — пишет женщина.
Напомним, 10 марта четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.
Как сообщалось, некоторые села в Киевской области после обстрелов просто перестали существовать.
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