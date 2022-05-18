"Мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет": мэр Киева рассказал о самом тяжелом моменте за 82 дня войны

В столице, по словам Виталия Кличко, готовились к уличным боям и присматривались, где огневые точки будут лучше.
"Страшно никогда не было, но напряг был", — так вспоминает первые дни войны мэр Киева Виталий Кличко. Он поделился впечатлениями о том, как столицу готовили к обороне.
"Готовились к уличным боям и присматривали, где лучшие огневые точки…", — признался Кличко. События разворачивались быстро и нужно было контролировать военных на передовом рубеже, устанавливать противотанковые "ежи" и эвакуировать наименее защищенные слои населения.
О самом тяжелом моменте за 82 дня вооруженного противостояния Киевский городской голова рассказал в деталях. Он говорит, что это было на Центральном железнодорожном вокзале столицы, заполненном морем людей в те дни. Мэр зашел в детский угол, который в зале ожидания выделили для самых маленьких. Там был мальчик лет шести.
"Я к нему обратился, чтобы поднять настроение, говорю: "Не волнуйся. Ты молодец! Держимся…". Потом ко мне подошла женщина и сказала, что этот мальчик еще не знает, что родителей у него уже нет… Эмоционально очень тяжело было", — поделился Виталий Кличко драматическим воспоминанием лишь об одном дне войны.
А было и немало таких моментов, о которых сейчас рассказывать нельзя. Но в общем-то историй столько, что хватит, чтобы написать книгу.
"Знаете что интересно? В таких сложных моментах ты можешь видеть who is who (англ. "кто есть кто" — ред.). Люди проявляются в сложных моментах… Те, которые себя подавали, как "мачо", крепкие мужчины, уверены в себе… оказались маленькими мышатами…, — отметил Кличко.— Но были и противоположные примеры, когда те, о ком бы никогда не подумал, как о сильных: худенькие такие, в очках, физически несильные, но оказалось, что внутренняя мощь этих людей и характер не сходятся с внешним видом. Они показали себя настоящими, с "железным стержнем".
Киевский городской голова признал, что в команде оказались люди, которые с начала войны исчезли и до сих пор не знают, где они. "Была очередь: дети и женщины, которые хотели уезжать. Это понятно. Были и те, кто хотел убегать...", — вспомнил Кличко.
Он поделился "эпизодом силы", когда в сильный холод и мороз ночью подъехал к пункту в Киеве, где выдавали оружие. И увидел, что люди стоят часами, чтобы получить оружие. "Потому что они решили оставаться здесь и встречать врага", — рассказал мэр о стойкости киевлян.
Киев, по словам Кличко, остается важнейшей целью агрессора. "У врага по отношению к столице могут быть иные планы", — предупредил мэр.
Напомним, сейчас подготовили новый план обороны Киева, учитывая ошибки февраля-марта 2022 года.
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