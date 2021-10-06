Магнит для животных: в Чернобыльской зоне заметили нутрию (фото)

Специалисты говорят, что нынешнюю зиму ее будет пережить сложно.

В Чернобыльской зоне появились нутрии. Однако есть риск, что из-за сильного мороза они не смогут пережить зиму.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Как в зоне отчуждения появилась нутрия, непонятно. Возможно, по словам специалистов, она сбежала из частного дома. Однако нынешнюю зиму ей пережить будет сложно.

"Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую холодную, как прошлогодняя. Потому что животное не умеет, как бобр, строить жилье и плохо ориентируется подо льдом. Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных, как магнит", — рассказали в заповеднике.

Так также добавили, что для Украины нутрия — чужеродный инвазивный вид, завезенный когда-то для промышленного разведения на мех. А водится она в основном в Южной Америке.

Напомним, что в Чернобыле стремительно выросло количество посетителей. Туристов едет не меньше, чем до пандемии.

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