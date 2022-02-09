"Люди-звери": в Киеве неизвестные засунули хомяков в бутылку и оставили в супермаркете (видео)

Животных забрали неравнодушные и ищут им новых хозяев.
В Киеве в одном из супермаркетов неизвестные засунули двух хомяков в пустую пластиковую бутылку и оставили ее на полке.
Соответствующее фото опубликовала Мария Витязь у себя в Facebook.
"Кому-то, вероятно, это показалось смешным", — отметила она.
Бутылка с животными лежала возле корма для кошек. По словам женщины, администрация магазина не смогла объяснить, как звери туда попали. Киевлянка рассказала, что хомяков забрали неравнодушные и ищут им новых хозяев.
"Люди-звери", — написали под фото пользователи Сети.
Напомним, что в Киеве неизвестные выбросили на мусорник две статуи в рост человека. Одна из них – Дева Мария, которая держит маленького Иисуса на руках.
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