"Люди-звери": в Киеве неизвестные засунули хомяков в бутылку и оставили в супермаркете (видео)

"Люди-звери": в Киеве неизвестные засунули хомяков в бутылку и оставили в супермаркете (видео)

Животных забрали неравнодушные и ищут им новых хозяев.

В Киеве в одном из супермаркетов неизвестные засунули двух хомяков в пустую пластиковую бутылку и оставили ее на полке.

Соответствующее фото опубликовала Мария Витязь у себя в Facebook.

"Кому-то, вероятно, это показалось смешным", — отметила она.

Бутылка с животными лежала возле корма для кошек. По словам женщины, администрация магазина не смогла объяснить, как звери туда попали. Киевлянка рассказала, что хомяков забрали неравнодушные и ищут им новых хозяев.

"Люди-звери", — написали под фото пользователи Сети.

Напомним, что в Киеве неизвестные выбросили на мусорник две статуи в рост человека. Одна из них – Дева Мария, которая держит маленького Иисуса на руках.

Фото: Мария Витязь

Фото: Мария Витязь

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