"Люди уже не выдерживают": в Броварах предпринимательница оскорбила военных из-за замечания о русском языке

Женщина пожелала бойцам "подорваться на минах", а затем оправдывалась "нервным срывом".

В Броварах на базаре предпринимательницу разозлило замечание военных относительно российских ценников на товарах. За это владелица торговой точки Гайана пожелала украинским защитникам "подорваться на минах".

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк.

"Русскоязычным военным можно, а нам – нет?"

Продавщица уверяет, что ее не было на месте, когда пришли военные в форме ВСУ. Мол, ей передали слова: "Поменяйте ценники. Вы что, хотите закрыться?"

"Это просто какое-то издевательство! Наши люди, украинцы, говорят, что никого не трогают за русский язык, а здесь – измените ценники на украинские. У нас свобода слова в Украине", – эмоционально выразилась женщина.

Защитник сразу исправил предприниматель, сказав, что у нас – война. Оказалось, что ей это известно.

"Да, я сказала, чтобы ребята подорвались на минах, которые так обращаются с мирными людьми. Те, которые приходят и позволяют себе по форме делать недостойные вещи. Они приходят и издеваются над людьми за русский язык", – пояснила предпринимательница.

Потом, традиционно, женщина взялась рассказывать о русскоязычных ребятах, воюющих в ВСУ. Вспомнила и россиян, перешедших на сторону Украины.

"Русским солдатам, которые воюют за нашу страну, им можно? А людям, которые уже не выдерживают... Людей бьют на улицах! Какое право ребята рассказывать мне, на каком языке говорить?", – не понимает Гайана.

Ожидаемо, что женщина решила попытаться извиниться перед Вооруженными Силами Украины, якобы признав, что "это было некстати" и "она сожалеет". Свою фразу она объяснила "нервным срывом".

Ранее языковой скандал разразился в Боярке на Киевщине. Мужчина на колонке слушал песню рэпера из вражеского государства. Более того, он намекнул, что в войне виновата Украина.

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