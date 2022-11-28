"Люди не уезжают": Кличко рассказал о количестве киевлян и переселенцев в городе

Мэр Киева рассказал о ситуации с временно переселенными в столицу людьми.

Несмотря на вражеские атаки ракетами, дронами-камикадзе и постоянную опасность, киевляне не уезжают из города.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской глава Киева Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время в столице фиксируют около 3,3 млн человек, постоянно проживающих в городе.

"Я могу сказать, что в нашем городе до войны днем находилось на 1-1,2 миллиона больше людей чем ночью. Это люди, которые приезжают из области, из других городов-спутников на работу, потому что Киев дает возможность работать и многие люди работали в столице. А ночевали в Киеве, то есть постоянно находилось 3,6 млн, а днем эта цифра повышалась до 4,6-4,8 млн. Сегодня мы подсчитываем по количеству смартфонов, что у нас насчитывается примерно 3,35 миллиона человек", – рассказал Кличко.

По словам мэра, с начала войны 2014 года в Киеве сейчас находятся около 350 тысяч временных переселенцев с Востока и Юга. А с 24 февраля приехало около 200 тысяч.

"Это официально зарегистрировавшиеся. Мы не исключаем, что некоторый процент людей не зарегистрировались, но также находятся в городе", — резюмировал городской голова столицы.

Напомним, в понедельник, 28 ноября, в Киеве не действуют графики отключений света, пользователей предупредили об экстренных отключениях.

Массированная ракетная атака по критической инфраструктуре 23 ноября

В среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной ракетный удар по городам Украины, атакуя критические объекты инфраструктуры.

В результате "прилетов" полностью или частично отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской, Львовской, Черкасской области и Прикарпатье.

В Киеве из-за дефицита электроэнергии временно прекратили работать трамваи и фуникулер.

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