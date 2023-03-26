Людей самовольно хоронят среди леса: в Киеве разгорелся скандал с нелегальным кладбищем

В Киеве разгорелся скандал, связанный с обустройством нелегального кладбища на территории Национального природного парка "Голосеевский". Похороны людей начали активно появляться на границе Киева и Ирпеня.

Об этом сайту рассказал Александр Соколенко, эколог и сотрудник парка НПП «Голосеевский».

История с кладбищем давняя. Около столицы когда-то было село Романовка, которое впоследствии вошло в состав города Ирпень. Возле села существовало старое кладбище, где сейчас растет лес.

"Захоронение было немногочисленное. Там хоронили жителей Романовки. Могилам по сто и более лет. Кладбище было заброшено и поросло лесом. Впоследствии, когда создали Святошинское лесопарковое хозяйство, эта часть леса вошла в его состав. А в 2014 году, когда расширяли территорию Национального природы парка "Голосеевский", кусок леса с заброшенным кладбищем вошел в его состав", — рассказывает Александр Соколенко.

По имеющимся документам там не было кладбища – только земли лесного фонда.

"Когда Ирпень начал расширять свои территории и там увеличилось количество населения, появились дельцы, которые занимались ритуальным бизнесом – они положили глаз на старое кладбище. В лесу начали появляться новые захоронения. С каждым годом – могил становилось все больше. Во втором полугодии прошлого года там было уже более 15 новых захоронений.Людей хоронят самовольно, просто посреди леса, но это земля отнесена к территории НПП "Голосеевский", и ни у кого нет документов на кладбище на территории парка", — добавляет Александр Соколенко.

Более того, если раньше людей хоронили в квартале №12, то сейчас уже начали это делать в квартале №13. Могилов очень много, они расположены на большой площади. Есть могилы, на которых указан год захоронения с 2015 по 2022 год.

"Вы просто идете по лесу и вдруг возле дерева видите 2-3 могилы с крестами и венками. То есть процесс захоронений на территории НПП "Голосеевский" приобрел хаотические масштабы. Мы несколько лет подряд обращались в полицию Киева, но результатов не было. В 2021 году мы обратились в прокуратуру.Указали на фактическое захват земельных участков территории национального парка, повреждение и самоуправство — целый букет нарушений. В конце 2022 года прокуратура Святошинского района открыла уголовное производство по факту самовольного занятия земельных участков территории НПП "Голосеевский". Святошинскому управлению полиции", – рассказывает нам сотрудник парка.

В конце 2022 года на территории нелегального кладбища происходили следственные действия.

"Следователь судья наложил арест на все участки захоронений в рамках уголовного производства. Полиция разместила объявление о том, что участок арестован, а захоронения на нем запрещены. Территорию кладбища очертили полицейской лентой. Полиция нас попросила перекрыть заезды на нелегальное кладбище. На данный момент, уголовное производство продолжается. Проезды закрыли бетонными блоками. Там установили более 30 бетонных блоков на лесных дорогах, по которым можно проехать к кладбищу", — объясняет Александр Соколенко.

Проезды были некой "щелью", куда все заезжали – кто-то выбрасывал мусор на территории парка, кто-то воровал древесину, а кто-то завозил покойников для захоронения.

Более недели назад сотрудникам НПП "Голосеевский" стало известно об организации митинга "недовольных" жителей Ирпеня, которые потребуют открыть проезд на территорию парка.

"Мы тоже приехали на этот митинг 17 марта. Там собралось до 50 пожилых людей, которые кричали и матерились, требовали разрешить проезд на кладбище. Их явно туда привезли под чей-то заказ. Я объяснил этим людям, что хоронить людей здесь нельзя — это территория города Киева и НПП "Голосеевский". Это нужно делать на кладбище в Ирпене. А проезды на территорию парка должны быть закрытыми. Они поехали, но на следующий день коммунальщики Ирпеня с помощью техники самовольно открыли проезд. Наш ответ на такие действия был прост — трактором в четырех местах перекопали дорогу, ведущую к кладбищу, еще и хворостом ее засыпали. Бетонные блоки тоже поставили на место", — рассказывает нам Александр Соколенко.

Он добавляет, что, несмотря на открытое уголовное производство и наложенный арест на так называемое кладбище, продолжаются попытки организации в лесу новых захоронений.

"То есть кто рекламирует это место как действующее кладбище, занимается рытье могил с использованием спецтехники, кто берет деньги с клиентов. Несмотря на очевидное мошенничество: кладбища в 12 квартале Святошинского лесничества формально не существует!", — отмечает Соколенко.

В НПП "Голосеевский" говорят, что официально направили письмо в городской совет Ирпеня, чтобы они разъяснили местным жителям и предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги, что на территории Национального природного парка запрещено организовывать захоронения людей.

"Мы четко разъяснили местным депутатам все основания, почему этого не нужно делать. А также отметили, что за нарушение действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность. Письмо зарегистрировано в городском совете Ирпеня. Как отреагируют местные власти, нам пока неизвестно", — отмечают в НПП "Голосеевский".