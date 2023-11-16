Любила гулять по центру города: в Киеве трагически погибла известная коза Зита

Этих милых животных знает чуть ли не каждый киевлянин, потому что они со своим хозяином гуляют в центре столицы – у Золотых ворот, фуникулера, Пейзажной аллеи и парка Владимирская горка.

В социальных сетях пишут, что в Киеве неизвестные зарезали двух домашних козочек, которые часто гуляли в центре города. Однако эти данные опровергли правоохранители.

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили, что одна из козочек погибла, но не от рук человека.

Что произошло с козой

Как отмечают в ведомстве, событие произошло 13 ноября. В полицию поступил вызов, что на Малой Житомирской обнаружено тело животного без признаков жизни. На место выехали стражи порядка и задокументировали событие.

"Был вызван ветеринар, который после осмотра тела сообщил, что смерть козы наступила в результате укусов другого животного, скорее всего – это собака", – рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что по заключению ветеринара козочка умерла после укусов собаки. В полиции добавляют, что доступ на территорию по Малой Житомирской был и животное могло туда попасть.

Местные слышали лай собаки

По словам правоохранителей, несколько местных жителей сообщили, что слышали лай собаки и шум. К сожалению, козочка погибла.

"Вторая коза, по нашей информации, не пострадала", – говорят в полиции.

Полицейские и сами часто видели этих милых животных, потому что они часто гуляли или щипали листья в скверике возле главка столичной полиции на улице Владимирской. Их можно было увидеть здесь в любое время года.

Коза Зита приехала в Киев с Харьковской области

Стало известно, что погибла безрогая коза Зита (по паспорту – Квитка). Хозяин животных, Валерий Марченко, рассказывал сайту ТСН.ua, что главная его коза – безрогая Зита. Она даже знает правила дорожного движения и перебегает улицу только на зеленый сигнал светофора. А еще хорошо выполняет команды: "Стой", "Нельзя", "Не трогай". Валерий вспомнил, как познакомился с Зитой.

"Сколько себя помню, моя мама держала козочек, говорила, что молоко у них целебное, может несколько дней не скисать. Вот и я продолжил это дело. Я родом из города Барвенково, Харьковская область. Семь лет назад, приехал туда за Зитой", она, кстати, по паспорту Квитка.Ей было тогда два года. Решил забрать ее в Киев. Зита ехала в СВ-вагоне, как принцесса. На перроне было много людей. Проводница не заметила, что в вагон зашла коза, а когда увидела, то хотела нас высадить, но я ее показал паспорт козы, объяснил, что купе в спальном вагоне я выкупил... Она вызвала начальника поезда, но он, спасибо ему, сказал, что все в порядке — люди были не против, чтобы с ними в вагоне ехала коза. Так и доехали в Киев", – рассказывает Валерий Марченко.

С того времени киевляне видят в центре беленьких козочек. Зита выходила на улицу в ошейнике, но без поводка. Такие же ошейники были у всех ее деток, чтобы животное можно было оттащить от куста или безопасно перевести через дорогу.

Раньше мы рассказывали о безрогих козах, прогуливавшихся по скверику у Софийской площади в Киеве. Зита и Мира охотно провели время с журналистами, а их хозяин рассказал историю этих милых животных.

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