Львица из зооцентра под Киевом получила контузию в результате ракетной атаки РФ

Во время атаки на Киев обломки российской ракеты упали вблизи Центра спасения диких животных. В результате одна из львиц получила контузию.

Об этом рассказала глава Центраспасения диких животных Наталья Попова в комментарии для "УП. Жизнь".

По ее словам, обломки ракеты упали в 300 метрах от ее вольера, сообщили в организации. Пострадала 2-летняя африканская львица по имени Юна.

"Сначала было очень ярко, а потом – много огня и дыма. Юна была единственной, кто был на улице. Прилет произошел в поле, даже ни одного дерева между этим местом и вольером не было", – поделилась она.

Сейчас у Юной полной раскоординации и не может встать на ноги.

"Врачи назначили лечение, но никаких прогнозов не дают", – рассказала глава центра.

Кроме того, испуганы и другие животные, но таких последствий, как у Юны, нет. В момент ракетных обстрелов они находились в здании.

"Юну спасли в Киевской области. Она жила в маленькой клетке с еще одним львом. Он ее удручал, поэтому все время Юна была в стрессе. Когда мы их обоих забрали, у них было обморожение, потому что жили на бетоне даже без подстилки. Это же африканские животные, они к нашей зиме не приспособлены.

Отметим, Российская Федерация 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Город атаковали разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

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