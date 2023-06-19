Лось, свободно разгуливавший посреди Киева, погиб: что произошло

Лось, которого утром заметили в киевском парке Партизанской славы, умер по дороге в Центр спасения.

Об этом сообщила глава Центра спасения Наталья Попова.

По ее словам, лосю не успели оказать помощь, и, судя по словам собравшихся, это была ситуация без шансов.

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"Команда сразу же отвезла лося на вскрытие. Предварительно врачи предполагают, что лося сбила машина — у него сильно ушиб и площадь удара очень велика. Но окончательные результаты вскрытия будут впоследствии", — рассказали в Центре спасения.

Напомним, сегодня утром, 19 июня, в Киеве в парке Партизанской славы местные жители заметили маленького лосенка, который отдыхал прямо на стадионе в Дарницком районе.

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