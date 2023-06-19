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Лось, свободно разгуливавший посреди Киева, погиб: что произошло

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1735
Время на прочтение
1 мин
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Лось, свободно разгуливавший посреди Киева, погиб: что произошло

В Киеве в одном из парков заметили лося

Лосю не успели оказать помощь.

Лось, которого утром заметили в киевском парке Партизанской славы, умер по дороге в Центр спасения.

Об этом сообщила глава Центра спасения Наталья Попова.

По ее словам, лосю не успели оказать помощь, и, судя по словам собравшихся, это была ситуация без шансов.

"Команда сразу же отвезла лося на вскрытие. Предварительно врачи предполагают, что лося сбила машина — у него сильно ушиб и площадь удара очень велика. Но окончательные результаты вскрытия будут впоследствии", — рассказали в Центре спасения.

Напомним, сегодня утром, 19 июня, в Киеве в парке Партизанской славы местные жители заметили маленького лосенка, который отдыхал прямо на стадионе в Дарницком районе.

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