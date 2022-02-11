Локдаун в Киеве: в КГГА рассказали, введут ли в столице ограничения

Локдаун в Киеве: в КГГА рассказали, введут ли в столице ограничения

В киевских больницах сейчас находятся 1832 пациента, из которых 97 детей.

С учетом стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон", локдаун в столице пока вводить не собираются. Для этого сейчас нет предпосылок.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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“Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4 104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан”, — подчеркнул Николай Поворозник.

Он также добавил, что в киевских больницах сейчас находятся 1 832 пациента, из которых 97 детей с COVID-19.

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