Локдаун в Киеве: две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет

Локдаун в Киеве: две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет

Как отмечают медики, штамм "Дельта" более агрессивный и поражает многих молодых людей и детей – с последствиями и осложнениями.

В Киеве мониторинговые группы зафиксировали очное обучение еще в нескольких столичных школах.

Частные учебные заведения – частная школа Елены Ведерниковой по адресу ул. Сосновая, 10 (Василия Седляра), а также ЧП "Логос" по адресу пр. Оболонский, 16 – нарушают карантинные меры в столице.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

На момент визита мониторинговых групп заведение продолжало допускать посетителей, в частности соискателей образования, в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме.

О нарушении уведомлена Нацолиция о признаках уголовного нарушения по ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", поскольку такие нарушения определенных ограничительных противоэпидемических мер на период карантина могут способствовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей заведения – жителей Киева и гостей столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, на следующей неделе ученики столичных школ, в частности младшей школы ,продолжат обучение в дистанционном режиме.

Это связано с тем, что в последние недели в столице увеличилась заболеваемость среди детей.

Как отмечают медики, штамм "Дельта" более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей – с последствиями и осложнениями.

Рабочие группы в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, районной в Киеве государственной администрации, Национальной полиции, "Муниципальной охраны" ежедневно осуществляют контроль за соблюдением карантинных мероприятий в столице.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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