Локдаун в Киеве: две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет

Как отмечают медики, штамм "Дельта" более агрессивный и поражает многих молодых людей и детей – с последствиями и осложнениями.
В Киеве мониторинговые группы зафиксировали очное обучение еще в нескольких столичных школах.
Частные учебные заведения – частная школа Елены Ведерниковой по адресу ул. Сосновая, 10 (Василия Седляра), а также ЧП "Логос" по адресу пр. Оболонский, 16 – нарушают карантинные меры в столице.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
На момент визита мониторинговых групп заведение продолжало допускать посетителей, в частности соискателей образования, в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме.
О нарушении уведомлена Нацолиция о признаках уголовного нарушения по ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", поскольку такие нарушения определенных ограничительных противоэпидемических мер на период карантина могут способствовать распространению острой респираторной болезни COVID-19 среди посетителей заведения – жителей Киева и гостей столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, на следующей неделе ученики столичных школ, в частности младшей школы ,продолжат обучение в дистанционном режиме.
Это связано с тем, что в последние недели в столице увеличилась заболеваемость среди детей.
Как отмечают медики, штамм "Дельта" более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей – с последствиями и осложнениями.
Рабочие группы в составе специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, районной в Киеве государственной администрации, Национальной полиции, "Муниципальной охраны" ежедневно осуществляют контроль за соблюдением карантинных мероприятий в столице.
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
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