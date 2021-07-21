Ливни, грозы и шквалы: синоптики предупреждают киевлян о стихии в ближайшие часы

Ливни, грозы и шквалы: синоптики предупреждают киевлян о стихии в ближайшие часы

В четверг, 22 июля, погода в Киеве улучшится.

Погода в Киеве 21 июля в ближайшие часы существенно изменится — начнется ливень с грозами и шквалистым ветром. В связи с этим в столице объявлено І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, столицу и Киевскую область днем 21 июля накроют значительные дожди, грозы, ветер до 15-20 м/с. Температура резко опустится до +21 градуса. Максимум киевлянам обещают +23 градуса.

Лить в Киеве будет до завтра. В четверг, 22 июля, уже будет ясно, а температура воздуха поднимется до +24 °С.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля.

Как сообщалось, из-за непогоды в Киеве огромное дерево упало на дом. А сотрудники столичного метрополитена в переходе к станции "Позняки" разместили мешки с песком, чтобы ее не затопило.

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