Ливни, грозы и шквалы: синоптики предупреждают киевлян о стихии в ближайшие часы

В четверг, 22 июля, погода в Киеве улучшится.
Погода в Киеве 21 июля в ближайшие часы существенно изменится — начнется ливень с грозами и шквалистым ветром. В связи с этим в столице объявлено І уровень опасности, желтый.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, столицу и Киевскую область днем 21 июля накроют значительные дожди, грозы, ветер до 15-20 м/с. Температура резко опустится до +21 градуса. Максимум киевлянам обещают +23 градуса.
Лить в Киеве будет до завтра. В четверг, 22 июля, уже будет ясно, а температура воздуха поднимется до +24 °С.
Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля.
Как сообщалось, из-за непогоды в Киеве огромное дерево упало на дом. А сотрудники столичного метрополитена в переходе к станции "Позняки" разместили мешки с песком, чтобы ее не затопило.