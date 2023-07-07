Ливень в Киеве: полицейские помогают горожанам выбраться из подтопленных автомобилей (видео)

Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района.
В Киеве после залпового ливня полицейские помогают жителям спастись от непогоды.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района.
В настоящее время руководство и сотрудники Голосеевского управления полиции всячески помогают местным жителям бороться с последствиями непогоды и выбраться из подтопленных автомобилей.
На местах работают соответствующие службы.
К счастью, уровень воды постепенно начинает снижаться.
В Киеве ливень: столичные полицейские помогают жителям спастись от непогоды Сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района. В настоящее время руководство и сотрудники Голосеевского управления полиции всячески помогают местным жителям бороться с последствиями непогоды и выбраться из подтопленных автомобилей. На местах работают соответствующие службы. К счастью, уровень воды постепенно начинает снижаться. Отдел коммуникации полиции Киева Виктория Пономарева #полиция_Киева #помощь Национальная полиция Украины Голосеевское управление полиции ГУНП в г. КиевеОпубликовано Полиция Киева Пятница, 7 июля 2023 г.
8 июля ночью в Киеве снова грозы, объявлен первый уровень опасности
Ночью 8 июля в Киеве ожидаются грозы (первый уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В субботу синоптики также прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди (днем местами), ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с, температура ночью 17-19°, днем – 23-25°.
Напомним, в Сеть попало видео, как хрупкую девушку снесло потоком воды, когда она хотела перейти дорогу.
Читайте также: