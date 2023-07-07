Ливень в Киеве: полицейские помогают горожанам выбраться из подтопленных автомобилей (видео)

Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района.

В Киеве после залпового ливня полицейские помогают жителям спастись от непогоды.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района.

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В настоящее время руководство и сотрудники Голосеевского управления полиции всячески помогают местным жителям бороться с последствиями непогоды и выбраться из подтопленных автомобилей.

На местах работают соответствующие службы.

К счастью, уровень воды постепенно начинает снижаться.

В Киеве ливень: столичные полицейские помогают жителям спастись от непогоды Сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на улицах Голосеевского района. В настоящее время руководство и сотрудники Голосеевского управления полиции всячески помогают местным жителям бороться с последствиями непогоды и выбраться из подтопленных автомобилей. На местах работают соответствующие службы. К счастью, уровень воды постепенно начинает снижаться. Отдел коммуникации полиции Киева Виктория Пономарева #полиция_Киева #помощь Национальная полиция Украины Голосеевское управление полиции ГУНП в г. Киеве Опубликовано Полиция Киева Пятница, 7 июля 2023 г.

8 июля ночью в Киеве снова грозы, объявлен первый уровень опасности

Ночью 8 июля в Киеве ожидаются грозы (первый уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу синоптики также прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди (днем местами), ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с, температура ночью 17-19°, днем – 23-25°.

Напомним, в Сеть попало видео, как хрупкую девушку снесло потоком воды, когда она хотела перейти дорогу.

В Киеве во время ливня девушку унесло потоком воды

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