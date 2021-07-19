Ливень в Киеве: авто плавают, а люди по колено в воде бродят

Ливень в Киеве: авто плавают, а люди по колено в воде бродят

Киев превратился в настоящую реку, залило почти все улицы.

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыла мощная гроза, а улицы заливает водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигает автомобильных фар.

В столичном метро сообщают о закрытии станции " Берестейская" — из-за подтопления кассового зала.

ТСН.ua

Между тем пользователи активно постятся в соцсетях фото и видео непогоды. Также затапливает подземные переходы, в частности, возле станции метро "Академгородок".

ТСН.ua

Синоптики прогнозируют, что до конца суток 19 июля в Киеве ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине: Харьковом пронесся мощный ливень

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку