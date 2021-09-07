Липовые богачи и псевдовзяточники: под Киевом разоблачили схему давления на свидетелей по делу банды Сенсея (видео)

Богачами-коррупционерами оказались безработный актер и официантка столичного отеля.

В Киевской области разоблачили схему давления на свидетелей по делу банды Сэнсэя. В Сети 26 августа появилось видео так называемого допроса коррупционеров командой Сэнсэя. Мужчина на видео представляется первым заместителем министра Украины по геодезии и картографии, где он сообщает о стоимости своего вроде элитного имения и дорогой машины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Позже, 30 августа, правоохранители обнаружили еще одно подобное видео псевдоразоблачения коррупционеров, в котором женщину представили заместителем одного из высокопоставленных чиновников области. На видео блондинка рассказывает о своей вилле, авто и состоянии, полученные якобы незаконным путем.

Полицейские Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, выдававших себя за богачей-коррупционеров. Ими оказались безработный актер и официантка одного из столичных отелей.

36-летний житель столицы рассказал правоохранителям, что в начале августа в соцсетях он нашел объявление о работе. Вместе с еще двумя искателями заработка мужчина приехал в арендованную киевскую квартиру, где и состоялась запись видеоролика для соцсети. Актера проинструктировали, как он должен отвечать на вопрос и что именно делать во время записи.

"Мне дали список вопросов, показали пример видеоролика. Уже на месте работодатель говорил мне, какую я должен озвучить должность, какая у меня должна быть машина и дом. Все было по четким инструкциям", — признался актер и сообщил, что он временно нигде не работает, снимается в массовках, сериалах, поэтому и согласился на съемки за 400 грн.

Еще одна героиня видеозаписей, З0-летняя официантка из столицы, тоже нашла объявление о том, что нужны люди для записи массовых съемок и присоединилась к ним за гонорар.

"Нам заранее сбросили текст, который нужно будет проговорить. Сказали, что будут задавать вопросы, а мы должны отвечать. Я должна была представиться заместителем прокурора", — пояснила женщина.

Липовые богачи и псевдохабарникы: полицейские Киевщины раскрыли схему давления на свидетелей по делу банды «Сэнсэя» 26 августа в сети появилось видео так называемого «допроса коррупционеров» командой «Сэнсэя». Мужчина на видео представляется первым заместителем министра Украины по геодезии и картографии, где он сообщает о стоимости своего вроде элитного имения и дорогой машины. Позже, 30 августа, правоохранители обнаружили еще одно подобное видео притворного разоблачения коррупционеров, в котором женщину представили заместителем одного из высокопоставленных области. На видео блондинка рассказывает о своей виллу, авто и состояния, полученные якобы незаконным путем. Полицейские Киевщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, выдававших себя за богачей-коррупционеров. Ими оказался безработный актер и официантка одного из столичных отелей. 36-летний житель столицы рассказал правоохранителям, что в начале августа в соцсетях он нашел объявление о работе. Вместе с еще двумя искателями заработка человек приехал в арендованной киевской квартиры, где и состоялась запись видеоролика для соцсети. Актера проинструктировали, как он должен отвечать на вопрос и что именно делать во время записи. «Мне дали список вопросов, показали пример видеоролике. Уже на месте работодатель говорил мне, которую я озвучить должность, у меня должна быть машина и дом. Все было по четким инструкциям», — признался актер и сообщил, что он временно нигде не работает, снимается в массовках, сериалах, поэтому и согласился на съемку 400 грн. Еще одна героиня видеозаписей, З0 летняя официантка из столицы, тоже нашла объявление о том, что нужны люди для записи массовых съемок и присоединилась к съемке за гонорар. «Нам заранее сбросили текст, который нужно будет проговорить. Сказали, что будут задавать вопросы, а мы должны отвечать. Я имела представиться заместителем прокурора», — пояснила женщина. Сейчас полиция Киевщины устанавливает лиц, причастных к записи указанных видео, а также вводят граждан в заблуждение относительно деятельности лиц, в настоящее время обоснованно подозреваются в совершении целой серии тяжких и особо тяжких преступлений. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 386 (Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Вышеуказанные факты будут проверены работниками полиции в ходе досудебного расследования. Будет проведено дополнительное расследование с целью установления фактов возможного влияния, давления или угроз к свидетелей, потерпевших и других участников уголовного производства. В случае установления соответствующего состава преступления виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Столичный регион УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Украинская правда Обозреватель Опубликовано Полиция Киевской области понедельником, 6 сентября 2021

Сейчас полиция Киевской области устанавливает лиц, причастных к записи указанных видео, а также вводящих граждан в заблуждение относительно деятельности лиц, в настоящее время обоснованно подозреваемых в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 386 (Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Указанные факты будут проверены сотрудниками полиции в ходе досудебного расследования. Будет проведено дополнительное расследование с целью установления фактов возможного влияния, давления или угроз в отношении свидетелей, потерпевших и других участников уголовного производства. В случае установления соответствующего состава преступления виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

В конце июля полиция Киевской области обнародовала подробности об основателе банды, которая нападали на судей, чиновников и правоохранителей, по прозвищу Сэнсэй. Имя Сэнсэя — Александр Оверченко. Ему 42 года, он — житель Черниговщины. Оверченко — президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине. Днем мужчина тренировал детей, а ночью изображал из себя народного мстителя.

Напомним, правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованной преступной группы, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов.

Новости Украины: в Киевской области задержали банду, которая осуществляла разбойные нападения

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