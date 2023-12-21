"Липовое" водительское удостоверение на чужое имя: в Киеве задержали нарушительницу

Выяснилось, что женщина вообще не имеет права управлять транспортными средствами.

Патрульные Киева обнаружили гражданку, управлявшую транспортным средством с, вероятно, поддельным водительским удостоверением.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

20 декабря около 20 часов на Керченской площади за нарушение ПДД блюстители порядка остановили автомобиль Chevrolet. За рулем находилась 21-летняя гражданка.

Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Во время проверки документов личности и автомобиля инспекторы установили, что водительское удостоверение, которое предъявила женщина, имеет признаки подделки. Кроме визуальных признаков подделки, стражи порядка установили, что документ принадлежит другому лицу. Кроме того, патрульные выяснили, что женщина вообще не имеет права управлять транспортными средствами.

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Так, охранники порядка вынесли на нарушительную постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, 24 ноября вечером на Харьковском шоссе Киева пьяный мужчина сбил патрульного и пытался скрыться с места происшествия.