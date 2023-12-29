Ликвидация последствий атаки: где в Киеве перекрыто движение транспорта

Горожан предупредили об ограничениях.
В Киеве идет ликвидация последствий ракетной атаки. Поэтому на некоторых участках ограничено движение транспорта.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Где перекрыто
Отмечают, что движение транспорта перекрыто по адресам:
- перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
- перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
- улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой;
Также ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону ул. Квартальные. Транспортным средствам рекомендовано совершать разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. С. Скляренко.
"Просим учитывать информацию при планировании поездок по городу", – говорят в КМВА.
Напомним, В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.
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