Ликвидация последствий атаки: где в Киеве перекрыто движение транспорта

В Киеве идет ликвидация последствий ракетной атаки. Поэтому на некоторых участках ограничено движение транспорта.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Где перекрыто

Отмечают, что движение транспорта перекрыто по адресам:

перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;

перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;

улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой;

Также ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону ул. Квартальные. Транспортным средствам рекомендовано совершать разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. С. Скляренко.

"Просим учитывать информацию при планировании поездок по городу", – говорят в КМВА.

Напомним, В Киеве во время массированного ракетного удара 29 декабря сработало ПВО, но в результате падения обломков сбитых ракет пострадали.

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