Лезли через забор и ломали сирень: киевский ботанический сад штурмовали "вандаллы-эстеты"

Национальный ботанический сад имени Гришко в Киеве обратился к посетителям с просьбой уважать работу работников учреждения, входящего в состав природно-заповедного фонда Украины. Администрация ботанического сада опубликовала обращение после того, как люди начали приезжать в ботсад в нерабочие часы, чтобы встретить там восход солнца и наломать цветы сирени.

Обращение к посетителям ботанического сада появилось на сайте заведения.

"Администрация Национального ботанического сада имени М.М.Гришка Национальной академии наук Украины напоминает посетителям, что учреждение не является общественным парком или городским сквером. Учреждение имеет четкие правила посещения и определен график работы. Поэтому просим соблюдать установленные правила и уважать работников нашего учреждения, которые прилагают немало усилий, чтобы прогулка по ботаническому саду доставляла только удовольствие", – говорится в обращении.

Работники ботанического сада напомнили, что на его территории произрастает более 17 тысяч видов, сортов и форм растений.

"Сад, в котором содержатся самые большие коллекции, части из которых предоставлен статус Национального достояния Украины. Сад, которому почти 90 лет, который создавался невероятными усилиями нескольких поколений работников, в самые тяжелые послевоенные годы и сохранялся и умножался в сложные 90-е и продолжает развиваться сейчас, в последнее время испытывает несанкционированное нашествие посетителей желающих "встретить рассвет", или сделать фото с рассветом и в утренние часы, еще до начала работы учреждения", — пожаловались сотрудники ботсада.

Именно в мае, когда цветет сирень, ботсад Гришко традиционно посещают множество людей. Но в последние недели в соцсетях распространился тренд встречать восход солнца среди цветов, что и спровоцировало такое своевольное поведение многих людей.

В пятницу, 3 мая, в соцсетях распространились видео, как люди на рассвете перелезают через забор и не реагируют на охранников, пытающихся их остановить. Также сообщалось, что некоторые "вандалы-эстеты" ломали цветы сирени, чтобы забрать красоту с собой домой.

Это такой ганьба



Ботсад пишет, что эти фотографы ломают ветки и ведут себя ужасно, и поэтому закрывает возможность входа в 8:30 . — Бречаник (@Brechaaaaa) May 3, 2024

Работница ботсада рассказала, что другие посетители, увидев толпу, которая ломает забор, вызвали на место полицию.

"Полиция послушала охрану и уехала. Все", – пожаловалась она в комментарии журналистам.

Работники ботанического сада говорят, что шокированы таким вандализмом и произволом людей.

"В период цветения сирени и массового посещения ботанического сада в течение мая 2024 года Национальный ботанический сад имени Н.М.Гришко НАН Украины открыт для посетителей без выходных дней", – сообщили на сайте учреждения.

График работы ботанического сада:

с 7:00 до 22:00,

кассы работают с 8:00 до 21:30,

с 7:00 до 8:00 входные билеты можно приобрести только путем безналичного расчета при входе (через Pay Pass турникеты).

Напомним, в ботаническом саду Бирмингема в Великобритании зацвело редкое растение. Это растение, которое называют "сапфировой башней", зацвело впервые за 20 лет и погибнет после цветения.

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