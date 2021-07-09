Лежал в крови: на улице в центре Киева погиб мужчина

Лежал в крови: на улице в центре Киева погиб мужчина

Трагедия произошла вечером на проспекте Победы в Киеве.

В Киеве поздно вечером 8 июля посреди улицы умер мужчина, предварительно, от потери крови.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Уточняется, что трагедия произошла на проспекте Победы, 10. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины смерти мужчины. Но, по информации сообщества, у пострадавшего якобы разошлись послеоперационные швы.

В заметке говорится, что "скорую" вызвали прохожие, увидев "лежащего в крови мужчину". В комментариях к публикации пишут, что медики настойчиво пытались спасти пострадавшего, делая непрямой массаж сердца.

"По словам медицинских работников, у пострадавшего мужчины разошлись послеоперационные швы. К сожалению, он умер на месте от потери крови", — сказано в сообщении.

Напомним, 8 июля в Киеве бабушка провалилась в яму с кипятком.

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