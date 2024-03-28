Лежал мертвый в пакете: в Киеве мужчина из-за мести убил собаку бывшей девушки

25-летний житель Киевщины сначала избил собаку, а потом задушил.

В Киеве девушка решила разорвать отношения с сожителем, а он из-за мести убил ее собаку.

Об этом сообщила полиция Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 25-летняя местная жительница с сообщением о том, что бывший парень убил ее собаку.

Девушка рассказала полицейским, что у нее были отношения с мужчиной, но она решила их разорвать. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась – увидела, что ее собачка со следами крови лежит мертвая в пакете возле мусорника.

Полицейские установили, что собаку избил сожитель потерпевшей.

"Он нанес животному многочисленные удары и задушил, а тело выбросил на помойку. Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии", — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевской области. Свои действия он объяснил желанием отомстить.

Следователи, при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Сети появилось трогательное видео, как в Ирпене мужчина спасает собаку, которая провалилась в реке под лед.

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