Лежа голышом и из дерева: зачем в центре Киева разместили большую скульптуру человека

Лежа голышом и из дерева: зачем в центре Киева разместили большую скульптуру человека

Познакомиться с инсталляцией желающие смогут до 12 июля.

В Киеве возле Арки дружбы народов открыли необычную инсталляцию "плывущего человека". Ее в 2022 году представят на фестивале Burning Man в США.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, инсталляция представляет из себя деревянную конструкцию человека, который в обнаженном виде плывет по воде.

"Каждый день мы делаем выбор. Двигаемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать двигаться дальше — исключительно наш выбор. Мы так устроены, что постоянно пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт", — рассказали об инсталляции организаторы.

Проект под названием Merman получил официальный грант от организаторов фестиваля Burning Man. Представить его в США должны были уже в этом году, однако из-за пандемии фестиваль перенесли на 2022-й. Но авторы инсталляции не растерялись и представили ее для киевлян и гостей города.

"Мы выбрали именно эту локацию для установки, чтобы как можно больше киевлян и гостей города смогли вдохновиться инсталляцией, которая представит Украину на фестивале мирового масштаба. Иногда public art может появляться в совершенно неожиданных местах, радикально меняя их восприятие, что на самом деле является одной из ключевых задач искусства", — сообщила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Увидеть инсталляцию желающие смогут на Арке дружбы народов до 12 июля.

Напомним, что в Украине открыли официальное представительство Apple. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

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