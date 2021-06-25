Лето в разгаре: аномальная жара в Киеве побила два температурных рекорда

Лето в разгаре: аномальная жара в Киеве побила два температурных рекорда

В Киеве вчера максимальная температура достигала + 33,7°С.

Жара в Украине продолжает бить температурные рекорды. Накануне, 24 июня, в Киеве метеорологи зафиксировали температурные показатели, которые превысили несколько рекордов.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По информации метеостанции, в четверг, 25 июня, в украинской столице максимальная температура воздуха после полудня достигла + 35,5°С. Этот показатель превысил 2,3°С рекорд для этого дня, зафиксированный в 1924 году.

А для июня в целом это превышает показатели на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Еще один температурный рекорд установила среднесуточная температура, достигнув + 28,1°С, чем побила предыдущий рекорд для этого день в 1924 году на 1,6°С.

В то же время, минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

Напомним, во Львове в четверг, 24 июня, в 15:00 температура воздуха поднялась до 32,4 градуса. Это — впервые за 75 лет метеорологических наблюдений.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине продолжает удивлять — после затяжных ливней, регионы страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

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Погода в Украине: синоптики советуют подготовиться к еще более жаркому рекорду

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