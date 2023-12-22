"Летит огромный дрон в квартиру": телеведущий и другие свидетели – о пережитой атаке по Киеву

Жительница одной из поврежденных квартир рассказала, что когда увидела в окно беспилотник, только успела накрыть собой детей.

Ведущий телемарафона Андрей Ковальский и киевлянка Татьяна рассказали о пережитой ночной атаке дронами по столице: один из беспилотников нанес удар по многоэтажке, в которой они живут.

Об этом жители поврежденного дома рассказали в комментариях УНИАН.

Ковальский, чья квартира была разрушена обломками беспилотника, поделился подробностями об атаке по многоэтажке. Так, в момент удара его жена успела отпрыгнуть от окна, услышав звук дрона.

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"Прилетел дрон просто. Тупо прямой наводкой прилетел дрон в наш дом. И повезло, наверное, только то, что мы были дома, потому что начался пожар — из него полилась какое-то масло или что, потому что воняло ужасно. Дым страшный был. Жена и я успели потушить пламя. Если бы не потушили, то были бы гораздо более ужасные последствия", – рассказал телеведущий.

Ковальский сообщил, что ни он, ни жена с детьми, к счастью, не получили ранений. Правда, дети были очень напуганы и всю ночь плакали. Сейчас они в школе и отец надеется, что там детям будет чуть-чуть веселее.

"Жена успела отскочить от окна. Она услышала этот звук дрона и отскочила. Буквально через мгновение произошел взрыв и посыпались все обломки на нашу квартиру. То есть эпицентр, я так понимаю, был немного выше над квартирой, но все сверху, все эти огромные глубы камней полетели к нам и все побили. Ну ни одного целого стекла нет в квартире", – рассказал ведущий телемарафона.

Одна из поврежденных квартир в многоэтажке Киева в результате попадания БПЛА/Скриншот

Попадание дрона в Киеве: телеведущий и другие свидетели рассказали о пережитом

Жительница квартиры на 25 этаже Татьяна рассказала, что около 23:00 она находилась дома с детьми, когда увидела, как дрон летит в их квартиру.

"Увидев в свои окна, как летит огромный дрон в нашу квартиру, сначала накрыла детей собой. После того, как произошел взрыв, произошел большой пожар. У нас дома были огнетушители, я начала его тушить. Мы потушили все и в результате у нас нет окон, стен, нашей террасы, новогодней елки и нет праздника, но мы все живы и мы рады этому", – отметила женщина.

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"Дети очень испугались. Но, честно говоря, испугались все, потому что был пожар, был очень сильный дым, и мы понимали, что эти первые секунды решающие. Я как-то автоматически… Пожалуй, инстинкт мамы – это страшная штука в таких ситуациях. Я просто поняла, что есть огнетушители, и быстро все это начали тушить", – поделилась Татьяна.

Татьяна показала разрушение в многоэтажке Киева в результате попадания БПЛА/Скриншот

Разрушение многоэтажки в Киеве после атаки дронами / Фото: УНИАН

Разрушение многоэтажки в Киеве после атаки дронами / Фото: УНИАН

Напомним, российские войска в ночь на 22 декабря устроили массированную атаку беспилотниками по Украине. Обломки сбитых дронов упали в трех районах Киева, нанеся разрушениям. Так, без квартиры остался известный ведущий телеканала ICTV и телемарафона Андрей Ковальский.

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