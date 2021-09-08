Ленина снесли, улиц Фрунзе, Артема тоже нет: в метро Киева на картах обозначены еще старые названия (фото)

Ленина снесли, улиц Фрунзе, Артема тоже нет: в метро Киева на картах обозначены еще старые названия (фото)

В метрополитене заверили, что устаревшие карты будут менять.

На некоторых картах в метро Киева обозначены еще старые названия улиц, которые были еще до декоммунизации.

Об этом написал блогер Александр Рудоманов в Facebook и обнародовал фото.

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Киевлянин отметил, что памятник Ленину уже снесли, а улиц Фрунзе и Артема тоже давно нет в Киеве — они переименованы.

"Киевский метрополитен, я, конечно, прошу прощения, но сегодня 2021 год, Ленина снесли, улиц Фрунзе, Артема тоже нет", — написал блогер.

На сообщение отреагировала заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

В комментариях она заверила, что все эти устаревшие карты будут менять.

"Все эти карты будут менять. Они устарели", — отметила Макогон.

Напомним, метро на Виноградарь не успевают построить к концу 2021. Названа новая дата.

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