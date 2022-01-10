Легковушка начала крутить на скользкой дороге: в Киеве столкнулись Mitsubishi и микроавтобус Mercedes (фото)

К счастью, никто не пострадал.
В Киеве из-за гололеда произошло ДТП.
На ул. Гринченко столкнулись столкнулись легковушка Mitsubishi и микроавтобус Mercedes.
Об этом сообщает "Магнолия.TV".
Машины двигались навстречу друг другу и в какой-то момент легковушку начало крутить на скользкой дороге, он вылетел на встречную полосу и задел бус.
К счастью, никто не пострадал.
Отметим, что в понедельник, 10 января, в Киеве ожидается пасмурная и холодная погода.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В течение дня в столице столбики термометров покажут от -1°С до -3°С, ближе к ночи опустятся до -4°С.
На дорогах гололедица.
Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.
Ветер — северо-западного и северного направлений, со скоростью до 3 м/с.
Напомним, под Киевом, где 9 января резко ухудшилась погода, произошла авария на Старообуховской трассе. Там после столкновения вспыхнуло авто, водитель погиб.
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