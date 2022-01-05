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Легковушка "догнала" маршрутку: в Киеве произошло ДТП на Северном мосту, образовалась пробка (видео)

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Легковушка "догнала" маршрутку: в Киеве произошло ДТП на Северном мосту, образовалась пробка (видео)

Киев Оперативный

На мосту образовалась пробка.

В Киеве 5 января произошло ДТП на Северном мосту. Легковушка "догнала" грузовик в полосе для общественного транспорта.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Автомобили столкнулись напротив торгового центра Sky Mall. Из-за аварии на мосту образовалась пробка. На видео с места ДТП видно, что легковушка сильно пострадала, на маршрутке осталась вмятина. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, что в Киевской области 52-летний мужчина за рулем внедорожника Dodge столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Mustang. В ДТП погиб 50-летний пассажир двухколесного.

© Google Maps
Google Maps
© Киев Оперативный
Киев Оперативный
© Киев Оперативный
Киев Оперативный

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