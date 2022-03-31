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KyivNotKiev: Зеленский призвал мир правильно писать названия украинских городов

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KyivNotKiev: Зеленский призвал мир правильно писать названия украинских городов

Getty Images

Япония уже начала писать название украинской столицы Kyiv и президент призвал других к подражанию.

Президент Владимир Зеленский призвал использовать правильную украинскую форму транслитерации названий украинских городов.

Об этом глава государства написал в Сети 31 марта.

"Пора наконец отбросить устаревшую советскую транслитерацию названий наших городов и принять правильную украинскую форму. Благодарны Японии и премьер-министру Фумио Кишиде за то, что уже сделали это, и поощряем других последовать примеру. #KyivNotKiev", – говорится в сообщении президента. 

Напомним, японский телеканал NHK WORLD JAPAN создал украинскую версию сайта.

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