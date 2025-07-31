- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1931
- Время на прочтение
- 1 мин
Зверский удар РФ по Киеву: появились фото атаки
В городе — многочисленные повреждения домов, разрушен подъезд многоэтажки, десятки людей пострадали, есть жертвы.
Киев подвергся массированной атаке в ночь на 31 июля. По последним данным, двое погибших.
По предварительным данным, в столице сейчас более 50 пострадавших. В результате попадания ракеты РФ в жилой дом «сложился» целый подъезд.
«До 53 выросло количество пострадавших в Киеве. 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
На всех местах происшествия работают спасатели и все экстренные службы. Враг бил этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.
В Голосеевском районе есть поврежденные дома. В частности, школы и детского сада.
В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
Ранее сообщалось, что российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли удар по Киеву. В результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святошинском районе.