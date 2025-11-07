"Золотые" запчасти для киевских "скорых": раскрыта схема растраты миллионов

Машина скорой медицинской помощи / © УНІАН

В Киеве чиновники коммунального объединения «Киевмедспецтранс» закупали запчасти для машин скорой помощи по завышенным ценам. Схема позволила завысить цены более чем на 1,9 млн грн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, во время тендера на закупку запчастей для «скорых» чиновники «Киевмедспецтранса» привлекли подконтрольные предприятия и обеспечили победу нужного им. С предприятием-победителем заключили договор на всего 5,4 млн грн.

В дальнейшем победитель тендера поставлял запчасти для «скорых» по завышенным ценам. Экспертизы установили завышение цен на более 1,9 млн грн.

Заместителю директора «Киевмедспецтранса», который подписывал договоры, сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами по предварительному сговору группой лиц.

Ранее такое же подозрение получил начальник службы материально-технического обеспечения «Киевмедспецтранса», который организовывал закупку.

Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с лишением права в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается круг причастных к совершению уголовного преступления.

