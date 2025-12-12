"Зимняя страна 2025": гид крупнейшей рождественской локации Киева

В этом году «Зимняя страна» на столичном ВДНХ открылась 29 ноября

Реклама

На ВДНХ открылась «Зимняя страна». В этом году проект обещает еще больше света, тепла и зимних чудес. Киевляне и гости столицы могут посетить множество сказочных локаций и активно провести время с друзьями, семьей или самостоятельно.

Аллея елок и световые фотозоны

Чудеса «Зимней страны» начинаются уже на центральном входе ВДНХ: гостей встречает аллея сияющих елок и световая фотозона, подсвечивающая дорогу к новогодней елке. Рядом с ней будет проходить анимационная программа снеговичков — в выходные с 29.11 по 22.02 и в праздничные дни с 20.12 до 04.01 ежечасно.

Каток, Центральная площадь

Стоимость: 450 грн, льготный — 300 грн

Реклама

Место, без которого не проходит ни одна зима на ВДНХ: в этом году каток вырос до впечатляющих 3000 м² — еще больше пространства для свободных движений, стремительных виражей и просто замечательно проведенного времени. Среди новинок — фотозона с новогодним поездом и сказочная башня с часами посреди льда.

Резиденция Санты, павильон №1

Стоимость: 550 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Одна из самых любимых локаций «Зимней страны» в этом году отмечает свой юбилей. По этому случаю Резиденция переехала в павильон №1 и становится еще больше, чтобы подарить гостям самую волшебную сказку за всю историю. В новой программе — экскурсия по Резиденции вместе с эльфами, интерактив в каждой зоне, общение с Сантой и специальный световой номер, а в финале — вручение сладких подарков.

Рождественская Фабрика Мечты, павильон №2

Стоимость: 490 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Реклама

Сказочный мир, где эльфы учат детей мечтать, а взрослым напоминают чудеса. Гостей встречает эльф-экскурсовод, проводящий их от праздничной площади до мастерских с настоящим оборудованием, где рождаются елочные украшения. На фабрике можно запечатлеть мечту светом, получить открытку от Святого Николая и собственноручно создать новогодний шарик — его можно забрать домой как частичку праздника.

ILLUMINARIUM, Яблоневый сад рядом с Оранжереей

Стоимость: взрослый — 350 грн, детский — 250 грн, семейный — 800 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Самая яркая локация в «Зимней стране» — Парк световых инсталляций от Люмьер. Здесь будут представлены 200 сказочных фигур: 20-метровый тоннель из фонариков, огромная резиденция гнома, елка, гигантская волшебная шляпа и множество фотозон. Здесь будут проводить квесты для детей, а по выходным будут работать аниматоры и делать аквагрим. Парк будет работать на собственных генераторах, а также использовать энергоэффективное LED-освещение, поэтому будет сиять даже при выключении света.

Парк гигантских чудо животных (открытие 6 декабря), слева от центрального входа

Стоимость: 160 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Реклама

Впервые на «Зимней стране»: Парк гигантских чудо животных — это более 1,5 га территории, населенной движущимися фантастическими существами, которые мерцают и меняют цвета. В выходные и праздничные дни в Парке работают аниматоры, проводящие квесты и экскурсии по локации. На выходе каждый гость получает подарок.

Парк развлечений «Шумиленд», лес за центральным павильоном ВДНХ

Стоимость: от 160 до 1800 грн. Льготные условия для отдельных категорий

Этой зимой Шумиленд — место сказочных историй и приключений с огромными динозаврами в Динопарке и лабиринтом с новыми загадками. Среди сказочных фигур «Чудо Леса» открывает дверь резиденция миссис Санты, где дети могут рассказать свои желания и сделать атмосферные фото. Также в парке — праздничное освещение, тематические программы и аниматоры, зимнее меню и зоны для семейного отдыха.

Оранжерея чар

Стоимость: 140 грн, льготный — 110 грн

Реклама

Чудеса происходят и в Оранжерее на ВДНХ. Здесь всегда тепло и уютно: пространство украшено праздничными огнями и наполнено приятным ароматом живых растений. Кроме визуальных элементов, есть и интерактивная часть: фотоквест по поиску очаровательных жителей, зоны для чтения, игры в шахматы и даже написание писем Святому Николаю или Санте, а также интерактивная выставка запахов Рождества. Особый уют добавляет ресторан «KVITKOVA.Оранжерея» — с сезонными блюдами, напитками и праздничными ароматами.

Зимняя горка, Центральная площадь

Стоимость: 1 спуск — 100 грн, 3 спуска — 200 грн, 5 спусков — 300 грн

Классика зимних развлечений — катание с зимней горки. Специальное покрытие и продуманная конструкция позволяют кататься быстро и безопасно, поэтому можно нестись в любую погоду. К горке допускаются дети от трех лет.

Аттракционы, колесо обзора и карусель, Центральная площадь

Стоимость: от 100 до 300 грн

Реклама

Экстремальные аттракционы на ВДНХ — для тех, кто хочет добавить адреналина и драйва к зимним праздникам. А вот для более спокойного семейного отдыха работают Киевская карусель и колесо обзора, где можно сделать красивые панорамные фото. Кроме того, по территории ВДНХ курсирует Северный экспресс с аудиоэкскурсиями.

Book.ua space, павильон №6

Пространство Book.ua на зиму превратилось в уютную Резиденцию теплого слова. Здесь проходят лекции, чтения, камерные выступления и встречи. А также всегда можно поработать в уюте, отдохнуть и согреться теплыми напитками с хорошей книгой.

Animal Park, слева от центрального входа

Стоимость: детский — 250 грн, взрослый — 300 грн, семейный — 600 грн, бесплатно для отдельных категорий

Мир милых животных: альпак, козочек, лам, поросят, курочек и петушков. Для малышей — незабываемое знакомство с природой, а для взрослых — расслабление и искренние эмоции.

Реклама

Тропическая ферма «Планета бабочек», слева от центрального входа

Стоимость: детский — 250 грн, взрослый — 300 грн, льготный — 200 грн, бесплатно для отдельных категорий

Яркие создания, похожие на настоящих фей. Бабочки — тропические насекомые, но любоваться ими на ВДНХ можно круглый год: сажать на руку, фотографироваться и просто наблюдать.

Музей науки Малой академии наук Украины, павильон №23

Стоимость: 300 грн, для отдельных категорий — бесплатно

Интерактивное пространство, где можно коснуться всех экспонатов, а еще прокатиться на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и многокилограммовый кристалл и многое другое. Под зимний сезон Музей обновил второй этаж: локация «Строительство» знакомит с современными инженерскими технологиями, а «Энергия» рассказывает о движущих мир материях — электричестве, воде, ветре, солнце и даже фантазии.

Реклама

Музей математики «КУБОИД» Малой академии наук Украины, павильон №3

Стоимость: 400 грн, группы школьников (от 10 человек) — 320 грн, для отдельных категорий — бесплатно

Математика таит в себе множество тайн. В музее «КУБОИД» их можно исследовать из-за увлекательных экспериментов с интерактивными экспонатами. Изучать геометрию, алгоритмы, теорию вероятностей и другие математические явления никогда не было так интересно.

The Spot «Активный парк», павильон №7

Стоимость: бесплатно

Пространство для тех, кто живет движением и не хочет останавливаться даже зимой. Здесь есть зона обогрева и все необходимое для тренировки в тепле и комфорте: можно бесплатно взять снаряжение в аренду или прийти со своим. Скейтбординг, трюковые самокаты, BMX, ролики — в SPOT можно прокачивать навыки, учиться новому и просто круто проводить время. Есть возможность позаниматься с тренером, поучаствовать в соревнованиях и интерактивах, например, электронном баскетболе.

Реклама

Теплая аллея, Рождественская ярмарка, фудкорт и заведения

Одна из самых популярных и инстаграмных зон прошлого зимнего сезона, Теплая аллея, снова работает на ВДНХ — с собственным фудкортом и елкой. Также традиционно на «Зимней стране» обустроили рождественскую ярмарку на входе. Рядом на фудкорте предлагают теплые блюда, сезонные вкусности, глинтвейн и согревающие безалкогольные напитки. А многочисленные заведения на территории ВДНХ — «Белый Налив», Coffee Lover, «Лента», HayLoft 2.0, «Настя, Бургер и Глинтвейн» и другие — позаботятся о том, чтобы было приятно и вкусно отдохнуть.

«Зимняя Страна» на ВДНХ работает с 29 ноября, ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход — свободный.

При объявлении воздушной тревоги переждать опасность можно в одном из трех укрытий на территории: в павильонах №1, 5 и 13. В случае отключения света все локации работают от собственных генераторов.