Зимняя непогода накроет Киев и область: объявлена желтая опасность

Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях / © Associated Press

В Киеве и области 3 января объявили повышенный уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил «Украинский гидрометцентр».

«Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. Ночью и утром на дорогах гололедица

«Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог», — добавили синоптики.

Напомним, 3-4 января в Украине ожидаются температурные колебания. В некоторых регионах страны пройдет мокрый снег.