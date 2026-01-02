- Дата публикации
Киев
277
1 мин
Зимняя непогода накроет Киев и область: объявлена желтая опасность
В субботу ожидаются сильный ветер, мороз и гололедица на дорогах.
В Киеве и области 3 января объявили повышенный уровень опасности.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил «Украинский гидрометцентр».
«Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла», — говорится в сообщении.
В Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. Ночью и утром на дорогах гололедица
«Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог», — добавили синоптики.
Напомним, 3-4 января в Украине ожидаются температурные колебания. В некоторых регионах страны пройдет мокрый снег.