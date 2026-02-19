Зима не отступает: какой будет погода в Киеве 20 февраля

Киев / © Associated Press

В Киеве, в пятницу, 20 февраля, сохранится морозная погода, но осадки прекратятся.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице ночью ожидается 10-12° мороза, а днем 2-4° мороза. В Киевской области столбики термометров покажут 10-15° мороза ночью, а днем — 1-6° мороза. В регионе будет снижаться.

Как сообщалось, из-за повреждений ТЭЦ-4 в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах в школах Киева сильный холод: температура в классах опустилась до +10 градусов. К примеру, в сеть учебных заведений Днепровского района входят 54 заведения общего среднего образования коммунальной формы собственности. Образовательный процесс у них организован следующим образом: 40 заведений — в очном формате, 5 — в смешанном, 9 — в дистанционном.