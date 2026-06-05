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- Киев
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Жуткое ДТП произошло в Киеве: авто вылетело в подземный переход, есть погибшие
Страшная автокатастрофа в Киеве — легковой автомобиль слетел в подземный пешеходный переход.
В Киеве днем 5 июня произошло тяжелое ДТП: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.
Жуткое ДТП в Киеве 5 июня — что известно
Для ТСН.ua в полиции подтвердили факт ДТП. Известно, что это произошло в Соломенском районе на Чоколовском бульваре.
В полиции заметили, что авария произошла примерно в 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Предварительно, водитель Mercedes сильно разогнался, потерял управление и вылетел на тротуар к пешеходам.
«Сейчас выясняем все обстоятельства и причины ДТП», — сообщили в полиции Киева.
На месте работает следственно-оперативная группа. Информация о причинах трагедии и состоянии водителя уточняется. Также в полиции сообщили, что из-за ДТП на Чоколовском бульваре движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.
«Предварительно известно о 4 погибших, выясняются все обстоятельства», — сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.
Задержали ли виновника ДТП в Киеве
В полиции пока не говорят, задержали ли водителя-виновника аварии и пообещали предоставить все детали впоследствии.
В ГСЧС Киева сообщили, что спасатели с помощью электроинструментов достали водителя из изуродованного авто и передали его медикам «скорой». Все окончательные обстоятельства трагедии будут выясняться полицией.
«По предварительным данным, водитель совершил заезд на пешеходную часть, в результате чего погибли четыре человека, а самого мужчину зажало конструкциями автомобиля», — добавили в ГСЧС.
ДТП в Киеве — фото, видео
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Напомним, в Харьковской области 5 июня произошло ДТП с участием микроавтобуса, который вез учащихся на экскурсию. В результате переворачивания транспорта в больницу доставили троих детей и двоих взрослых.