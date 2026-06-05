Жуткое ДТП произошло в Киеве: авто вылетело в подземный переход, есть погибшие

ДТП в Киеве 5 июня / © Национальная полиция Украины

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В Киеве днем 5 июня произошло тяжелое ДТП: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.

Жуткое ДТП в Киеве 5 июня — что известно

Для ТСН.ua в полиции подтвердили факт ДТП. Известно, что это произошло в Соломенском районе на Чоколовском бульваре.

В полиции заметили, что авария произошла примерно в 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. Предварительно, водитель Mercedes сильно разогнался, потерял управление и вылетел на тротуар к пешеходам.

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«Сейчас выясняем все обстоятельства и причины ДТП», — сообщили в полиции Киева.

На месте работает следственно-оперативная группа. Информация о причинах трагедии и состоянии водителя уточняется. Также в полиции сообщили, что из-за ДТП на Чоколовском бульваре движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.

«Предварительно известно о 4 погибших, выясняются все обстоятельства», — сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.

Задержали ли виновника ДТП в Киеве

В полиции пока не говорят, задержали ли водителя-виновника аварии и пообещали предоставить все детали впоследствии.

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В ГСЧС Киева сообщили, что спасатели с помощью электроинструментов достали водителя из изуродованного авто и передали его медикам «скорой». Все окончательные обстоятельства трагедии будут выясняться полицией.

«По предварительным данным, водитель совершил заезд на пешеходную часть, в результате чего погибли четыре человека, а самого мужчину зажало конструкциями автомобиля», — добавили в ГСЧС.

ДТП в Киеве — фото, видео

Внимание! Фото и видео могут содержать чувствительный контент!

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве 5 июня / © Национальная полиция Украины

ДТП в Киеве 5 июня / © Национальная полиция Украины

ДТП в Киеве 5 июня / © Национальная полиция Украины

ДТП в Киеве 5 июня

ДТП в Киеве 5 июня

ДТП в Киеве 5 июня

ДТП в Киеве 5 июня

ДТП в Киеве 5 июня

ДТП в Киеве 5 июня

Дата публикации 18:11, 05.06.26 Количество просмотров 9 В Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка вылетела в подземный переход

Напомним, в Харьковской области 5 июня произошло ДТП с участием микроавтобуса, который вез учащихся на экскурсию. В результате переворачивания транспорта в больницу доставили троих детей и двоих взрослых.

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