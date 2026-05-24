Жуткие разрушения в Киеве: ГСЧС опубликовала видео "прилета" по Лукьяновке

«Прилеты» в Киеве

Реклама

После российской массированной атаки на столицу 24 мая спасатели продолжают тушить пожары и на одной из локаций разбирают завалы. Спасатели показали наибольшие попадания по Киеву — жуткое видео разрушений на Лукьяновке и сгоревший ТЦ.

Видео поделились в ГСЧС.

Жуткий «прилет» в Киеве: в ГСЧС показали попадания в ТЦ «Квадрат»

Киевские спасатели поделились видео с преодолением последствий российской атаки. На кадрах видны основные и крупнейшие попадания вражеских ракет и дронов в Киеве, в частности, по станции «Лукьяновская», ТЦ «Квадрат» и многоэтажкам столицы.

Реклама

По словам спасателей, информация о количестве раненых постоянно обновляется. Пока известно о 56 раненых и 2 погибших киевлянах сегодня ночью.

В результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр «Квадрат». Здание сильно выгорело, от него остался только каркас.

Горел также Лукьяновский рынок. От большинства палаток и магазинчиков ничего не осталось.

Рядом повреждена пятиэтажка. Часть здания обрушилась.

Реклама

Атака на Киев: последние новости

В результате российской атаки на Киев повреждение зафиксировано на более чем 40 локациях во всех районах города. По предварительным данным КГВА, два человека погибли, а еще 56 человек получили ранения разной степени тяжести.

В частности, в Шевченковском районе взрывная волна повредила станцию метро «Лукьяновская», где был ранен мужчина, а из-за попадания в девятиэтажку погиб один человек. Есть 13 пострадавших.

Разрушения и возгорания пережили многочисленные жилые дома и гражданские объекты по всему городу. В Шевченковском районе пострадали бизнес-центр, музей ГУ ГСЧС, школа и рынок. В Соломенском, Печерском и Оболонском районах зафиксированы попадания и пожары в многоэтажках, а также возгорания на складах и в строительном гипермаркете.

В Дарницком районе горела кровля общежития, в Деснянском атаковали торговый центр и супермаркет. Попадание в дома зафиксировали также в Днепровском и Святошинском районах.

Реклама

Кроме того, в результате обстрела пострадал главный офис «Укрпочты» на Майдане Независимости, который, по словам гендиректора Игоря Смилянского, планируют быстро восстановить.

Новости партнеров