ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Жуткая авария: в Киеве авто влетело в остановку (фото)

В Оболонском районе столицы произошло ДТП. Вероятно, при попытке объезда водитель не справился с управлением. На месте — полиция.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Жуткая авария: в Киеве авто влетело в остановку (фото)

Авария в Киеве 22 мая / © ТСН

В Киеве, в Оболонском районе, на улице Ивасюка 22 мая вечером произошло дорожно-транспортное происшествие — водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением и снес остановку. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом ТСН рассказали свидетели с места ДТП.

Как они отметили, автомобиль Volkswagen пытался избежать столкновения с другим автомобилем.

ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

Однако вылетел на пешеходную зону и снес остановку, зацепив лавку рядом.

ДТП в Киеве в Оболонском районе / © ТСН

ДТП в Киеве в Оболонском районе / © ТСН

Вторая машина на месте ДТП не обнаружена.

ДТП в Киеве / © ТСН

ДТП в Киеве / © ТСН

К счастью, обошлось без жертв.

ДТП в Киеве / © ТСН

ДТП в Киеве / © ТСН

О состоянии самого водителя пока неизвестно.

ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

В то же время на фото с места происшествия видно, что его машина повреждена незначительно.

/ © ТСН

© ТСН

На месте работает полиция.

Напомним, на днях в Киеве автомобиль ТЦК попал в ДТП. Мобилизированные бросились наутек и якобы находились в наручниках, однако ТЦК эту информацию отрицает.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie