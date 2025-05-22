Жуткая авария: в Киеве авто влетело в остановку (фото)

Авария в Киеве 22 мая / © ТСН

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В Киеве, в Оболонском районе, на улице Ивасюка 22 мая вечером произошло дорожно-транспортное происшествие — водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением и снес остановку. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом ТСН рассказали свидетели с места ДТП.

Как они отметили, автомобиль Volkswagen пытался избежать столкновения с другим автомобилем.

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ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

Однако вылетел на пешеходную зону и снес остановку, зацепив лавку рядом.

ДТП в Киеве в Оболонском районе / © ТСН

Вторая машина на месте ДТП не обнаружена.

ДТП в Киеве / © ТСН

К счастью, обошлось без жертв.

ДТП в Киеве / © ТСН

О состоянии самого водителя пока неизвестно.

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ДТП в Киеве Фото: ТСН / © ТСН

В то же время на фото с места происшествия видно, что его машина повреждена незначительно.

© ТСН

На месте работает полиция.

Напомним, на днях в Киеве автомобиль ТЦК попал в ДТП. Мобилизированные бросились наутек и якобы находились в наручниках, однако ТЦК эту информацию отрицает.

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