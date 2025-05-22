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- Киев
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Жуткая авария: в Киеве авто влетело в остановку (фото)
В Оболонском районе столицы произошло ДТП. Вероятно, при попытке объезда водитель не справился с управлением. На месте — полиция.
В Киеве, в Оболонском районе, на улице Ивасюка 22 мая вечером произошло дорожно-транспортное происшествие — водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением и снес остановку. Предварительно обошлось без жертв.
Об этом ТСН рассказали свидетели с места ДТП.
Как они отметили, автомобиль Volkswagen пытался избежать столкновения с другим автомобилем.
Однако вылетел на пешеходную зону и снес остановку, зацепив лавку рядом.
Вторая машина на месте ДТП не обнаружена.
К счастью, обошлось без жертв.
О состоянии самого водителя пока неизвестно.
В то же время на фото с места происшествия видно, что его машина повреждена незначительно.
На месте работает полиция.
Напомним, на днях в Киеве автомобиль ТЦК попал в ДТП. Мобилизированные бросились наутек и якобы находились в наручниках, однако ТЦК эту информацию отрицает.
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