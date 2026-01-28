Журналист героически спас ребенка из горящей квартиры: что говорят соседи и очевидцы удара РФ по Белгородке

Место трагедии / Фото Марьян Кушнир

Реклама

В ночь на 28 января российские войска в очередной раз атаковали Киевщину. Под ударом оказалась Белогородка. Там российский дрон унес жизни супругов. Их 4-летнюю дочь спас военный корреспондент» Радио Свобода» Марьян Кушнир.

Все, что известно об инциденте, собрал ТСН.ua.

Что известно об атаке на многоэтажку в Белогородке

Российский дрон атаковал жилой комплекс в Белогородке. Из-за обстрела вспыхнула крыша и верхний этаж.

Реклама

«В квартире в момент атаки были люди. Это мужчина и женщина. Там они погибли. По словам очевидцев, у супругов есть 4-летний ребенок. Ее удалось спасти», — говорит корреспондентка ТСН Алина Лисова с места происшествия.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте обстрела работает полиция.

Корреспондент NV уточнил, что прямое попадание «шахеда» произошло в двухъярусную квартиру многоэтажки в Белогородке. На первом ярусе были дети, а на втором — родители.

Что говорит сам журналист-спаситель

Марьян рассказывает, что в момент атаки находился дома и поначалу подумал, что это взорвался газ.

Реклама

«У меня дома медицинский тактический рюкзак, поэтому побежал помогать. В этом хаосе я увидел приоткрытую дверь в этой квартире, открыл ее, увидел, что лежит девочка в одеяле на кровати, плачет и кричит „Мама“. А мама на втором этаже, и там был пожар. Я взял на руки девочку, вынес, забрал оттуда», — отметил он.

«Я был дома, услышал взрыв. Дрон врезался в крышу нашего дома, в верхнюю двухэтажную квартиру. Я увидел пожар, схватил редакционный тактический рюкзак и побежал вверх, искать место, где произошел взрыв. Увидел приоткрытую дверь в месте, куда было попадание. Открыл их — и увидел ребенка, который лежал на диване, закутанный в одеяло. Она плакала, кричала, звала маму. Я увидел огонь, распространявшийся уже сверху. Понял, что родители, скорее всего, спали на втором этаже. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал ее одному из соседей и помчался обратно внутрь. Думал, что, может быть, там люди будут еще живы. Но огонь уж очень сильно распространился. Из того, что мне потом стало известно, дрон попал так, что этих двух людей — мужчину и женщину, их привалило, и они там и погибли», — добавляет журналист в комментарии «Радио Свобода».

Скорняк признается, что за 10 лет работы военкором видел немало ужасов войны, но этот случай стал для него одним из самых тяжелых эмоционально.

«Девочка, когда я ее вынес, она начала очень плакать, а потом сильно трястись, она обняла меня. И тогда мне стало очень больно. За 10 лет войны у меня никогда не было таких ощущений, как сейчас, держа на руках плачущего четырехлетнего ребенка, осознаю, что его мама мертва», — добавил журналист.

Реклама

Однако героем себя Марьян не считает.

«Я не герой, я просто оказался в том месте и сделал, что имел. Хлопнул и понеслось. Герои — это воины, спасатели, медики и еще многие, кто ежедневно нас спасает от убийств Россией украинцев», — отметил он.

Что известно о пострадавшей семье

Ребенок не пострадал. Максима и 4-летнюю Милану забрал родной отец парня, который приехал на место трагедии. По словам соседей, старшему брату сегодня исполняется 20 лет.

Рассказы соседей

«Ребята (спасатели — Ред.) не могли туда дойти, потому что это был эпицентр поражения», — отмечает житель соседнего дома. «Это (гибель супругов) очень хорошие люди. Очень положительные».

Реклама

«Посмотрел за окно — горит квартира моих друзей. К сожалению было попадание прямо в их спальню. Увидев это, я как волонтер, у меня цель помогать, мы собрались с соседями и начали готовить чай, кофе. Были люди, которые сразу выломали дверь, скорее всего, потому что был маленький ребенок в квартире и ребенок выжил. К сожалению у девочки есть брат и у него сегодня День рождения и он остался без мамы», — рассказал друг семьи Дмитрий в комментарии «Суспильному».

Как узнали Новости.LIVE, супруги только недавно переехали в этот дом.

«Молодые, веселые, счастливые. Им очень нравилось жить в этом комплексе», — вспоминает соседка погибших.

Еще одна соседка погибшей в Белогородке женщины рассказала в комментарии этому изданию, что девочку из горящей квартиры сначала принесли в ее дом. Маленькая Милана была в одной пижаме, поэтому женщина ее одела, и со своим собственным ребенком вместе с животными вышли на улицу.

Реклама

«Это солнечный человек, которого любили все, кто знал», — отзывается он о погибшем.

Светлана была владелицей салона красоты в пострадавшем ЖК. Сейчас соседи и знакомые приносят цветы в этот салон.

Все она поняла. Но ведь вы понимаете, как мозг работает. Она четко спрашивала, что случилось с ее мамой, потому что видела вспышку, она видела пожар и взрыв», — добавляет соседка.

Что известно о журналисте Кушнире

Как отмечается на профиле самого журналиста в Радио Свобода, Марьян Кушнир работает в этом издании уже 11 лет, освещает события российско-украинской войны как фронтовой корреспондент. В марте 2022 года получил контузию во время съемок штурмовых действий при отражении российского наступления в Киевской области.

Реклама

В течение всех лет войны, сначала АТО/ООС, а затем и полномасштабной, он документирует боевые действия по всем горячим направлениям — Киевщине, Харьковщине, Донбассе, Запорожье, Херсонщине.

Журналистка ТСН Юлия Кириенко добавляет о своем коллеге, что Марьян Кушнир работает в самых горячих точках фронта и это не в первый раз спасает гражданских.

«Из села на линии фронта вывез девочку с мамой. В то время как эвакуация в это село уже не ездила и даже военные ходили с осторожностью», — рассказала она.

Дата публикации 12:10, 28.01.26 Количество просмотров 63 До сих пор не удается добраться до погибших из Белогородки, где дрон влетел в квартиру

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях российской атаки в ночь на 28 января по всей Украине.