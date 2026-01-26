"Живут в тюрьме": в ландшафтном парке под Киевом заметили истощенных медведиц в тесных клетках

Медведицы закрыты в тесных грязных вольерах / © facebook.com/UAnimals.official

В ландшафтном парке «Буки» в Киевской области содержатся в неволе двух медведиц. На фото они закрыты в тесных грязных вольерах. От их вида сжимается сердце — животные худые и безжизненные, с болезненным взглядом и сваленным мехом.

Об этом сообщает организация UAnimals.

Медведицы живут в тюрьме

«Мы подали заявление о ненадлежащих условиях содержания животных. Дело тянется с ноября, потому что его дважды неправильно квалифицировали.

Требуем правильно квалифицировать дело и изъять медведиц из неволи. Все это время медведицы живут по сути в тюрьме и развлекают своим присутствием гостей парка. Дикое животное вообще не должно жить в неволе, а тем более в тесной клетке», — говорится в сообщении.

Что говорят в прокуратуре

Из-за ненадлежащего содержания двух медведиц в Белоцерковщине возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры правоохранители проводят досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего содержания животных на территории Белоцерковского района», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала информация, обнаруженная во время мониторинга социальных сетей. В публикациях речь шла о возможных ненадлежащих условиях содержания двух медведиц в ландшафтном парке.

В рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям ответственных лиц.

«Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными)», — уточнили в прокуратуре.

