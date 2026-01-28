Жители Троещины вышли на протест и заблокировали движение авто: что говорит полиция

Полиция (иллюстративная фотография) / © Getty Images

В Киеве жители Деснянского района в среду, 28 января, приняли радикальные меры: заблокировали движение транспорта на местных автодорогах, чтобы привлечь внимание к критической ситуации в районе — длительному отсутствию света и отопления.

Об этом сообщают в местных пабликах в соцсетях.

В полиции Киева подтвердили факт проведения акции протеста и отметили, что ситуация находится под контролем. Патрульные обеспечивают правопорядок и пытаются наладить диалог с протестующими.

«На месте находятся полицейские, общаются с гражданами», — сообщили представители столичной полиции в комментарии для ТСН.ua.

У Деснянському районі Києва містяни перекрили дороги через комунальну кризу. / © соцмережі

Главной причиной недовольства киевлян стала ситуация с теплоснабжением и другими коммунальными услугами. Кроме представителей полиции, в протестующие уже прибыли сотрудники местного ЖЭКа. По информации ТСН.ua. вскоре прибудут еще представители ДТЭК, чтобы объяснить ситуацию с электроснабжением в столице.

У Деснянському районі Києва містяни перекрили дороги через комунальну кризу. / © соцмережі

Что известно о ситуации в Киеве

После последней массированной атаки на Киев 24 января больше всего пострадала Троещина. По данным властей, на 28 января 737 жилых домов столицы до сих пор без тепла.

На жилом массиве Троещина до сих пор одна из самых сложных ситуаций с теплоснабжением. Район можно переключить на питание от когенерационных установок. Впрочем, на это нужно несколько месяцев.

При продолжительных морозах район Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

Также у киевляне поделились в соцсетях видео, на которых видно, как из построек стекают потоки горячей воды, образуя настоящий «водопад».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сложную ситуацию в энергосистеме Киева. В частности, он обратился к киевлянам. Да, власти призывают горожан по возможности уехать за город.