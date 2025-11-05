- Дата публикации
Категория
Киев
- 1122
- 1 мин
Жители села под Киевом вышли на акцию протеста: что произошло
Жители села в Киевской области вышли на мирный протест, ведь больше не могут жить в холоде и беззаконии
Одну из улиц села Крюковщина под Киевом перекрыли возмущенные местные. Акция протеста связана с холодом в домах.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Жителям села лопнуло терпение. Дело в том, что уже третью зиму по документам они живут не в своих квартирах, а на стройплощадке. план предполагал, что застройщик должен был отдать право собственности и сдать дома в эксплуатацию еще в 2021 году.
Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности прошли акции против законопроектов №13260 и №13452, которые значительно ограничивают права военных и усиливают уголовную ответственность.
Были обнародованы лозунги:
«Репрессии — не дисциплина»
«Служба — не рабство»
«Казацкому роду права перевода».
Также активисты призывают принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы.