Дата публикации
Категория
Киев
Жители села под Киевом вышли на акцию протеста: что произошло

Жители села в Киевской области вышли на мирный протест, ведь больше не могут жить в холоде и беззаконии

Автор публикации
Ирина Кондрачук
Перекрытая улица на Крюковщине

Одну из улиц села Крюковщина под Киевом перекрыли возмущенные местные. Акция протеста связана с холодом в домах.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Жителям села лопнуло терпение. Дело в том, что уже третью зиму по документам они живут не в своих квартирах, а на стройплощадке. план предполагал, что застройщик должен был отдать право собственности и сдать дома в эксплуатацию еще в 2021 году.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности прошли акции против законопроектов №13260 и №13452, которые значительно ограничивают права военных и усиливают уголовную ответственность.

Были обнародованы лозунги:

  • «Репрессии — не дисциплина»

  • «Служба — не рабство»

  • «Казацкому роду права перевода».

Также активисты призывают принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы.

Дата публикации
