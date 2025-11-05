Жители села под Киевом вышли на акцию протеста: что произошло

Перекрытая улица на Крюковщине

Одну из улиц села Крюковщина под Киевом перекрыли возмущенные местные. Акция протеста связана с холодом в домах.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Дата публикации 08:57, 05.11.25 Количество просмотров 10 В Киевской области жители села перекрыли улицу

Жителям села лопнуло терпение. Дело в том, что уже третью зиму по документам они живут не в своих квартирах, а на стройплощадке. план предполагал, что застройщик должен был отдать право собственности и сдать дома в эксплуатацию еще в 2021 году.

