Жителей Киевщины предупреждают о заморозках: когда именно
Ночью 3 октября в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°.
Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Возможны заморозки.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Ночью 3 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это означает I уровень опасности (желтый).
Как мы писали, в пятницу, 26 сентября, в Киевской области будут наблюдаться кратковременные дожди. Облачно.
Температура по области ночью будет держаться на уровне 15-20 °, а днем - 26-31 °.
«В Киеве ночью синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла, днем — около 30 градусов», — сообщили синоптики.
Ранее говорилось, что 1 октября большинство областей Украины накроет резкое похолодание с мокрой погодой и сильным ветром.
Так, максимальная температура воздуха в течение дня составит всего +6…+10 градусов. Это ощутимо ниже климатической нормы. Исключение составит южная часть страны – там ожидается +11…+16 градусов. Предупреждают также о сильном порывистом ветре.