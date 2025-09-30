Жителей Киевщины предупреждают о заморозках: когда именно

Заморозки / © Pixabay

Жителей Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Возможны заморозки.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Ночью 3 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это означает I уровень опасности (желтый).

Как мы писали, в пятницу, 26 сентября, в Киевской области будут наблюдаться кратковременные дожди. Облачно.

Температура по области ночью будет держаться на уровне 15-20 °, а днем - 26-31 °.

«В Киеве ночью синоптики прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла, днем — около 30 градусов», — сообщили синоптики.

Ранее говорилось, что 1 октября большинство областей Украины накроет резкое похолодание с мокрой погодой и сильным ветром.

Так, максимальная температура воздуха в течение дня составит всего +6…+10 градусов. Это ощутимо ниже климатической нормы. Исключение составит южная часть страны – там ожидается +11…+16 градусов. Предупреждают также о сильном порывистом ветре.