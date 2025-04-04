ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Жителей Киевщины предупредили об опасных метеорологических явлениях: подробности

Следует быть внимательными, особенно на дорогах.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Заморозки

Заморозки / © pixabay.com

Жителей предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киевской области. В частности, ожидаются заморозки.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Ночью 7 и 8 апреля по области заморозки в воздухе 0-5°. ІІ уровень опасности", — говорится в сообщении.

Ранее писали, что в Киеве и области резко изменятся погодные условия 6-10 апреля 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie