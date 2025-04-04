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- Киев
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Жителей Киевщины предупредили об опасных метеорологических явлениях: подробности
Следует быть внимательными, особенно на дорогах.
Жителей предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Киевской области. В частности, ожидаются заморозки.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
"Ночью 7 и 8 апреля по области заморозки в воздухе 0-5°. ІІ уровень опасности", — говорится в сообщении.
Ранее писали, что в Киеве и области резко изменятся погодные условия 6-10 апреля 2025 года.