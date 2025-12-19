- Дата публикации
Жителей Киева предупредили об опасности: детали от власти и синоптиков
Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта и созданию аварийных ситуаций на дорогах.
Утром, 19 декабря, жителей Киева предупредили об опасности из-за ухудшения погоды. В частности, водители просят быть осмотрительными и осторожными.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 19 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.
Местные власти подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Водителям при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — обратились к киевлянам в КГГА.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, когда в Украине похолодает . По ее словам, эта неделя в характеризуется достаточно теплой погодой. Осадков — ни снега, ни дождя — не предполагается. Очередная волна похолодания, но не резкого, придет в страну на следующей неделе.