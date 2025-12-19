Жителей Киева предупредили об опасности: детали от власти и синоптиков

Киев. / © КГГА

Утром, 19 декабря, жителей Киева предупредили об опасности из-за ухудшения погоды. В частности, водители просят быть осмотрительными и осторожными.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 19 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.

Местные власти подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Водителям при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — обратились к киевлянам в КГГА.

