ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
277
Время на прочтение
1 мин

Жителей Киева предупредили об опасности: детали от власти и синоптиков

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта и созданию аварийных ситуаций на дорогах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © КГГА

Утром, 19 декабря, жителей Киева предупредили об опасности из-за ухудшения погоды. В частности, водители просят быть осмотрительными и осторожными.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 19 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.

Местные власти подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Водителям при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — обратились к киевлянам в КГГА.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, когда в Украине похолодает . По ее словам, эта неделя в  характеризуется достаточно теплой погодой. Осадков — ни снега, ни дождя — не предполагается. Очередная волна похолодания, но не резкого, придет в страну на следующей неделе.

Дата публикации
Количество просмотров
277
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie