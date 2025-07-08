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- Киев
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Жителей Киева и области предупредили об опасной погоде
В Киевской области ожидаются грозы, которые могут вызвать сбои в энергетике и транспорте.
В Киеве и области в течение 8 июля прогнозируются опасные метеорологические явления. Объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киева! В ближайший час с удержанием до конца дня 8 июля гроза«, — указано в заявлении.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Из-за непогоды возможны осложнения работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 8 июля по стране прогнозируются грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33 градуса, а вот облегчение могут принести дождь с грозой.