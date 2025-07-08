Жителей Киева и области предупредили об опасной погоде

Гроза / © Pixabay

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В Киеве и области в течение 8 июля прогнозируются опасные метеорологические явления. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и г. Киева! В ближайший час с удержанием до конца дня 8 июля гроза«, — указано в заявлении.

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Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Из-за непогоды возможны осложнения работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 8 июля по стране прогнозируются грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33 градуса, а вот облегчение могут принести дождь с грозой.

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