Киев
2595
Жестокий удар по Киеву — количество жертв возросло

Оккупанты ударили ракетами по Киеву — власти сообщили, что количество погибших увеличилось.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Из-за ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили сегодня, 25 октября, погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», — отметил он.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Напомним, в ночь на 25 октября по Киеву Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением баллистических ракет. В результате атаки пострадали жилые и нежилые объекты в нескольких районах. По меньшей мере, девять получили ранения, часть из которых госпитализирована.

