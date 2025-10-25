- Дата публикации
Жестокий удар по Киеву — количество жертв возросло
Оккупанты ударили ракетами по Киеву — власти сообщили, что количество погибших увеличилось.
Из-за ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили сегодня, 25 октября, погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», — отметил он.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.
Напомним, в ночь на 25 октября по Киеву Вооруженные силы РФ нанесли удар с применением баллистических ракет. В результате атаки пострадали жилые и нежилые объекты в нескольких районах. По меньшей мере, девять получили ранения, часть из которых госпитализирована.