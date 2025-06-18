Жертвы атаки на Киев: количество погибших снова возросло (фото)

Разрушения в Соломенском районе Киева после атаки 17 июня

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Из-за атаки на Киев 17 июня количество погибших возросло до 23. В столице объявлен День траура.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

«22 погибших после атака врага на столицу в ночь на 17 июня», — говорится в заявлении Кличко.

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В то же время в ГСЧС проинформировали о 23 погибших и 134 пострадавших из-за российской атаки.

В поврежденном доме в Соломенском районе столицы спасатели еще продолжают разбирать завалы.

Кличко отметил, что в Киеве 18 июня — День траура.

Спасатели разбирают завалы в Киеве после атаки 17 июня

Спасатели проводят спасательные работы в Киеве после атаки 17 июня

Добавим, что по обновленным данным по состоянию на утро 18 июня, количество погибших из-за ракетного удара по дому в Соломенском районе столицы возросло до 18.

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Напомним, в ночь на 17 июня Россия массированно ударила по Киеву беспилотниками, ракетами, а также кассетными боеприпасами. Вражеская атака привела к масштабным разрушениям: в частности, ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажного дома в Соломенском районе. В целом последствия ударов были зафиксированы в семи районах столицы. Количество жертв атаки постоянно растет.