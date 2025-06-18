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Жертвы атаки на Киев: количество погибших снова возросло (фото)
Атака на Киев унесла жизни 22 человек. В Соломенском районе продолжается разборка завалов.
Из-за атаки на Киев 17 июня количество погибших возросло до 23. В столице объявлен День траура.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины
«22 погибших после атака врага на столицу в ночь на 17 июня», — говорится в заявлении Кличко.
В то же время в ГСЧС проинформировали о 23 погибших и 134 пострадавших из-за российской атаки.
В поврежденном доме в Соломенском районе столицы спасатели еще продолжают разбирать завалы.
Кличко отметил, что в Киеве 18 июня — День траура.
Добавим, что по обновленным данным по состоянию на утро 18 июня, количество погибших из-за ракетного удара по дому в Соломенском районе столицы возросло до 18.
Напомним, в ночь на 17 июня Россия массированно ударила по Киеву беспилотниками, ракетами, а также кассетными боеприпасами. Вражеская атака привела к масштабным разрушениям: в частности, ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажного дома в Соломенском районе. В целом последствия ударов были зафиксированы в семи районах столицы. Количество жертв атаки постоянно растет.