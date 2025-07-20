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- Киев
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Женщина, которую сбил работник прокуратуры в Киеве, умерла
Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар на улице Большой Васильковской и сбил женщину, а затем пытался скрыться с места происшествия.
В Киеве работник прокуратуры — Андрей Молочный — в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась сегодня от полученных травм.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
«К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отметил он.
По его словам, Андрею Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования — 1,77 промилле.
«Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела», — добавил он.
Напомним, 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места аварии. Тогда сообщалось, что потерпевшая осталась жива, но получила травмы.
Руслан Кравченко заявил, что будет представлять интересы потерпевшей в суде. Он отметил неприемлемость подобных нарушений моральных и правовых норм, назвав этот случай позором для всей системы.