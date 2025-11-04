Желтый уровень опасности: синоптики объявили предупреждение для украинцев — что известно

Опасный туман в Киеве / © pixabay.com

В Киеве 5 ноября ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут существенно усложнить движение транспорта и представлять угрозу водителям и пешеходам.

Об этом заявили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

В частности, ночью и утром 5 ноября на территории Киева прогнозируют густой туман. Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый).

Последствия и видимость

Видимость на дорогах в этот период составит всего 200-500 метров. Такие погодные условия крайне неблагоприятны и могут привести к значительному усложнению движения транспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий. Итак, водителей призывают к максимальной осторожности

Коммунальные службы и Патрульная полиция настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными:

снизьте скорость: Движение в тумане должно быть медленным, чтобы вовремя среагировать на изменение дорожной ситуации.

Используйте освещение: Включите ближний свет фар или противотуманные фары. Избегайте использования дальнего света, поскольку оно лишь усугубляет видимость, отражаясь от тумана.

держите дистанцию: Увеличьте безопасную дистанцию между автомобилями.

избегайте резких маневров: Не совершайте резких ускорений, торможений или поворотов.

Синоптики призвали жителей Киева учесть этот метеорологический прогноз при планировании своих поездок.

