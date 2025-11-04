- Дата публикации
Желтый уровень опасности: синоптики объявили предупреждение для украинцев — что известно
Киев покроет густой туман 5 ноября. Такое экстренное предупреждение сделали синоптики и дали советы водителям.
В Киеве 5 ноября ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут существенно усложнить движение транспорта и представлять угрозу водителям и пешеходам.
Об этом заявили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
В частности, ночью и утром 5 ноября на территории Киева прогнозируют густой туман. Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый).
Последствия и видимость
Видимость на дорогах в этот период составит всего 200-500 метров. Такие погодные условия крайне неблагоприятны и могут привести к значительному усложнению движения транспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий. Итак, водителей призывают к максимальной осторожности
Коммунальные службы и Патрульная полиция настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными:
снизьте скорость: Движение в тумане должно быть медленным, чтобы вовремя среагировать на изменение дорожной ситуации.
Используйте освещение: Включите ближний свет фар или противотуманные фары. Избегайте использования дальнего света, поскольку оно лишь усугубляет видимость, отражаясь от тумана.
держите дистанцию: Увеличьте безопасную дистанцию между автомобилями.
избегайте резких маневров: Не совершайте резких ускорений, торможений или поворотов.
Синоптики призвали жителей Киева учесть этот метеорологический прогноз при планировании своих поездок.
Напомним, ранее речь шла о погоде в ноябре. Синоптики говорили: хотя в Украине потеплело, но уже со второй половины месяца зима даст о себе знать.